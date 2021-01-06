Голливудская актриса Анджелина Джоли восхищает красотой даже в простых образах

После развода популярная актриса оказалась в центре внимания на довольно долгий период – каждое действие и ее появление на публике приводило к очередной серии сплетен, связанных с внешним видом.

В то же время сама актриса совмещает свою работу с обязанностями посла доброй воли ООН, посещая благотворительные мероприятрия и регулярно выступая со сцены с речами против самых разных проблем. Однако при всем этом на публике перед папарацци звезда фактически не светится.

По этому поводу на фан-аккаунтах появляются различные фото со знаменитостью, которые сама Джоли не публикует (актрисы нет в Инстаграм). По мнению поклонников, стиль звезды можно назвать «люксовый пуризм» – пуризмом называют стремление к чистоте и строгости нравов, порой нарочитое, показное.

Даже в простой комбинации или пижаме для рекламной фотосессии звезда будет выглядеть просто, но дорого. В частности, речь не о цене, а скорее об аккуратном дизайне и презентабельном виде. Распущенные локоны и легкий макияж идеально завершают скромный «лук» знаменитости.

«Красивые Татуировки; Супер пупсик; Как всегда красиво 😍; Красота и соблазн сразу🌹;Ойау, это красиво и фантастически💜; Мило очень мило; Красиво ❤️; Ты просто потрясающий человек ...; замечательная женщина и роскошный ее стиль💙; Красивая женщина !!! 😊; всегда такая молодая».

Весь образ знаменитости либо монохромный, либо не более, чем в двух цветовых оттенках – черно-белом или черный с бежевым, на светских мероприятиях же звезда может поэкспериментировать. Такие луки актриса дополняет излюбленными черными либо бежевыми лодочками или балетками, изредка надевая каблуки.

Как видно на архивном фото со звездой, не боится Джоли показаться простой, в белом костюме она выглядела весьма привлекательно.

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