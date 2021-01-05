Популярний Молдавський артист Дан Балан в новому образі здивував фанатів природністю і простотою

Кілька днів тому Дан Балан вперше за довгий час поділився новим кадром, привітавши фанатів з Новим роком і підводячи підсумки 2020 року, що минає. Шанувальники також вирішили поділитися фото зі знаменитістю, які він сам не публікував на сторінці в Instagram.

На одному з таких кадрів співак позував у чорному плащі і класичному капелюсі. Стоячи з мікрофоном в руках, Молдавський співак тут же підкорив мережу своєю природністю. На думку шанувальників, саме без сценічних постановочних образів і заздалегідь прописаних реплік на шоу Дан виглядає ідеально.

"Талановитий ... простий і щирий. Справжній!» ,- сказано в підписі під фото.

Шанувальники продовжили вихваляти образ артиста:

"Справжній гуцул в капелюсі, молодець🔥 👍; прекрасний, людяний, серцевий, ставний і мужній; модний І офігенний дан; миттєво настрій піднімає, коротше улюблений!!!; Красень 🍾; дуже гідний молодий чоловік! Мене дуже чіпає добре ставлення Дана до фанатів, до глядачів.. і звичайно адекват і відсутність зірковості! Трудяга! Розумниця!❤️👏».

До цього а мережі показали, як співак Дан Балан виглядав в молодості, архівний знімок з'явився на фан-сторінці артиста в Instagram.

"Автостопом прямо до серця", - йдеться в підписі до посту.

На опублікованому фото співака майже не впізнати: кучеряве волосся і погляд молодика тільки здалеку нагадував нинішнього красеня, який, якщо вірити чуткам, підкорив Тіну Кароль.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "танців з зірками", реакція артистки здивувала