Популярний Молдавський артист Дан Балан в новому образі здивував фанатів природністю і простотою
Кілька днів тому Дан Балан вперше за довгий час поділився новим кадром, привітавши фанатів з Новим роком і підводячи підсумки 2020 року, що минає. Шанувальники також вирішили поділитися фото зі знаменитістю, які він сам не публікував на сторінці в Instagram.
На одному з таких кадрів співак позував у чорному плащі і класичному капелюсі. Стоячи з мікрофоном в руках, Молдавський співак тут же підкорив мережу своєю природністю. На думку шанувальників, саме без сценічних постановочних образів і заздалегідь прописаних реплік на шоу Дан виглядає ідеально.
"Талановитий ... простий і щирий. Справжній!» ,- сказано в підписі під фото.
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Шанувальники продовжили вихваляти образ артиста:
"Справжній гуцул в капелюсі, молодець🔥 👍; прекрасний, людяний, серцевий, ставний і мужній; модний І офігенний дан; миттєво настрій піднімає, коротше улюблений!!!; Красень 🍾; дуже гідний молодий чоловік! Мене дуже чіпає добре ставлення Дана до фанатів, до глядачів.. і звичайно адекват і відсутність зірковості! Трудяга! Розумниця!❤️👏».
До цього а мережі показали, як співак Дан Балан виглядав в молодості, архівний знімок з'явився на фан-сторінці артиста в Instagram.
"Автостопом прямо до серця", - йдеться в підписі до посту.
На опублікованому фото співака майже не впізнати: кучеряве волосся і погляд молодика тільки здалеку нагадував нинішнього красеня, який, якщо вірити чуткам, підкорив Тіну Кароль.
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