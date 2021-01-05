Відома українська модель Міла Кузнєцова, володарка 15-го розміру бюста, вразила розміром "крихіток" в декольте

Відповідні кадри були опубліковані в TikTok знаменитості, розповідає Politeka.

Так, на опублікованому ролику Кузнєцова постає перед камерою в кофті з екстремальним декольте, грайливо покручуючи волосся і обдаровуючи шанувальників ідеальною посмішкою. При цьому в кадр потрапляє телефон, на який Кузнєцова нібито знімає ролик. Все це відбувається на фудкорті одного з ТРЦ, а на задньому тлі можна помітити інших відвідувачів закладу.

Попри те, що ролик не був якось підписаний, її шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого.

"Плоди дозріли", "боже, Виходь за мене", "ось це футбольні м'ячі, просто фантастика", "класно виглядаєте", "ти просто супер", "бездоганний вигляд", "ох, це просто щось непередаване",-пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром грудей, показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки

На опублікованому знімку Кузнєцова позує в спортивному вбранні на тлі озера. Шанувальники звернули увагу на значний бюст красуні.

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