Известная украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила размером «малышек» в декольте

Соответствующие кадры были опубликованы в TikTok знаменитости, рассказывает Politeka.

Так, на опубликованном ролике Кузнецова предстает перед камерой в кофте с экстремальным декольте, игриво покручивая волосы и одаривая поклонников идеальной улыбкой. При этом в кадр попадает телефон, на который Кузнецова якобы снимает ролик. Все это происходит на фудкорте одного из ТРЦ, а на заднем фоне можно заметить других посетителей заведения.

Несмотря на то, что ролик не был как-то подписан, ее поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного.

«Плоды созрели», «боже, выходи за меня», «вот это футбольные мячи, просто фантастика», «классно выглядите», «ты просто супер», «безупречный вид», «ох, это просто что-то непередаваемое», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, показала невероятный вид во время велопрогулки

На опубликованном снимке Кузнецова позирует в спортивном наряде на фоне озера. Поклонники обратили внимание на внушительный бюст красотки.

Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.