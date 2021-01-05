Известная украинская модель Мила Кузнецова, обладательница 15-го размера бюста, впечатлила размером «малышек» в декольте
Соответствующие кадры были опубликованы в TikTok знаменитости, рассказывает Politeka.
Так, на опубликованном ролике Кузнецова предстает перед камерой в кофте с экстремальным декольте, игриво покручивая волосы и одаривая поклонников идеальной улыбкой. При этом в кадр попадает телефон, на который Кузнецова якобы снимает ролик. Все это происходит на фудкорте одного из ТРЦ, а на заднем фоне можно заметить других посетителей заведения.
Несмотря на то, что ролик не был как-то подписан, ее поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
"Эту потерю не передать словами": остановилось сердце именитого украинского комика
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
Остановилось сердце выдающегося украинца, дочь раскрыла подробности трагедии: "Уже готовился к выписке домой..."
Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
«Плоды созрели», «боже, выходи за меня», «вот это футбольные мячи, просто фантастика», «классно выглядите», «ты просто супер», «безупречный вид», «ох, это просто что-то непередаваемое», - пишут они.
Как мы рассказывали до этого, модель Мила Кузнецова, которая обладает 15-м размером груди, показала невероятный вид во время велопрогулки
На опубликованном снимке Кузнецова позирует в спортивном наряде на фоне озера. Поклонники обратили внимание на внушительный бюст красотки.
Напомним, украинка с 15-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка.
Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста не смогла скрыть изменений во внешности.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста свела с ума звезд "Дизель-шоу" своим богатством в декольте.