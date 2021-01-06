Поїздка сина бізнесмена Геннадія Корбана на квадроциклі обернулася справжньою трагедією
За інформацією ЗМІ, тіло 16-річного сина Геннадія Корбана Лева знайшли на дні річки в Дніпрі, про це пишуть Вести.
Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що син Корбана нібито загинув в результаті нещасного випадку, але підтвердження інформації не було.
Пізніше стало відомо, що поліція знайшла квадроцикл на дні річки, на якому катався Лев Корбан з однокласницею Юлією, а в самому баггі були тіла дітей.
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"Лев Корбан вранці 5 січня катався на баггі з однокласницею. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки, в баггі виявили два тіла: Лева Корбана і його однокласниці Юлії Васик", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, Лев Корбан був за кермом квадроцикла і намагався проїхати на баггі по мосту, проте не впорався з керуванням, і засіб впав у воду.
Незважаючи на маленьку глибину, діти не змогли вибратися з квадроцикла і потонули, оскільки були пристебнуті.
Даних офіційного впізнання тіл загиблих поки немає, а сім'я бізнесмена Геннадія Корбана трагедію поки ніяк не коментує.
Першою тривогу забила мати Юлії Васик, яка вирушила на прогулянку з Левом і не повернулася.
Варто також додати, що у Геннадія Корбана четверо синів, а сам він розлучений з останньою дружиною.
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