Поїздка сина бізнесмена Геннадія Корбана на квадроциклі обернулася справжньою трагедією

За інформацією ЗМІ, тіло 16-річного сина Геннадія Корбана Лева знайшли на дні річки в Дніпрі, про це пишуть Вести.

Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що син Корбана нібито загинув в результаті нещасного випадку, але підтвердження інформації не було.

Пізніше стало відомо, що поліція знайшла квадроцикл на дні річки, на якому катався Лев Корбан з однокласницею Юлією, а в самому баггі були тіла дітей.

"Лев Корбан вранці 5 січня катався на баггі з однокласницею. Пізніше поліція знайшла баггі на дні річки, в баггі виявили два тіла: Лева Корбана і його однокласниці Юлії Васик", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, Лев Корбан був за кермом квадроцикла і намагався проїхати на баггі по мосту, проте не впорався з керуванням, і засіб впав у воду.

Незважаючи на маленьку глибину, діти не змогли вибратися з квадроцикла і потонули, оскільки були пристебнуті.

Даних офіційного впізнання тіл загиблих поки немає, а сім'я бізнесмена Геннадія Корбана трагедію поки ніяк не коментує.

Першою тривогу забила мати Юлії Васик, яка вирушила на прогулянку з Левом і не повернулася.

Варто також додати, що у Геннадія Корбана четверо синів, а сам він розлучений з останньою дружиною.

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