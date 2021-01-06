Поездка сына бизнесмена Геннадия Корбана на квадроцикле обернулась настоящей трагедией
По информации СМИ, тело 16-летнего сына Геннадия Корбана Льва нашли на дне реки в Днепре, об этом пишут Вести.
Вчера вечером появилась информация о том, что сын Корбана якобы погиб в результате несчастного случая, но подтверждения информации не было.
Позже стало известно, что полиция нашла квадроцикл на дне реки, на котором катался Лев Корбан с одноклассницей Юлией, а в самом багги были тела детей.
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"Лев Корбан утром 5 января катался на багги с одноклассницей. Позже полиция нашла багги на дне реки, в багги обнаружили два тела: Льва Корбана и его одноклассницы Юлии Васик", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, Лев Корбан был за рулем квадроцикла и пытался проехать на багги по мосту, однако не справился с управлением, и средство упало в воду.
Несмотря на маленькую глубину, дети не смогли выбраться из квадроцикла и утонули, поскольку были пристегнуты.
Данных официального опознания тел погибших пока нет, а семья бизнесмена Геннадия Корбана трагедию пока никак не комментирует.
Первой тревогу забила мать Юлии Васик, которая отправилась на прогулку со Львом и не вернулась.
Стоит также добавить, что у Геннадия Корбана четверо сыновей, а сам он разведен с последней женой.
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