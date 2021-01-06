Актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко продовжують дивувати шанувальників геніальною грою в образах Івана і Валюхи Будько

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в "Instagram" розмістили яскравий кадр з популярного серіалу "Свати", який викликав фурор в соцмережі. На знімку Тетяна Кравченко відображена в процесі підготовки до виходу в світ, ніби на свято: красиве ретро-плаття, намисто з різнокольорових каменів, укладання на голові. У той момент Валентина Петрівна розчісувала волосся, але з закоханим поглядом задивилася на щось за кадром.

Федір Добронравов в ролі Івана Степановича надів сіру сорочку з химерними смужками і візерунками, проте не встиг застебнути її на кнопки - так і застиг з відкритим ротом поруч з серіальної дружиною. Пара виглядає дуже органічно і по-домашньому затишно.

Користувачі соцмережі залишили багато коментарів про переваги серіалу "Свати" і його акторів:

"Свати - той самий серіал, від якого тепло на душі❤️"; "обожнюю, кожен день включаємо, ми його вже напам'ять знаємо 😊"; "хочемо 7 сезон. Дуже чекаємо, ви круті😎 😎 💪 💪 💪"; " улюблений👍"; " Так я вас люблю, милі, дорогі! Будьте здорові і благополучні!!!❤ ️ 👏 "; "Так чекаємо продовження😍 😍"; "які ви прекрасні, це точно фільм знаєш вже напам'ять, а дивитися не втомлюєшся, настрій піднімає"; "цей серіал можна дивитися кожен день, сімейний..."; "Не просто тепло, а й святково".

Нагадаємо, задоволена Валюха зі "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

А ще Politeka писала, що Валюха, Женька, Добронравов та інші зірки "Сватів" порадували фото, де вони всі разом.

Також Politeka повідомляла, що радісна Кравченко зі "Сватів" підкорила квітучим виглядом з чарівним красенем.