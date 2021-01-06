Актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко продолжают удивлять поклонников гениальной игрой в образах Ивана и Валюхи Будько

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в "Инстаграм" разместили яркий кадр из популярного сериала "Сваты", который вызвал фурор в соцсети. На снимке Татьяна Кравченко запечатлена в процессе подготовки к выходу в свет, будто на праздник: красивое ретро-платье, ожерелье из разноцветных камней, укладка на голове. В тот момент Валентина Петровна расчесывала волосы, но с влюбленным взглядом засмотрелась на что-то за кадром.

Федор Добронравов в роли Ивана Степановича надел серую рубашку с вычурными полосками и узорами, однако не успел застегнуть ее на кнопки - так и застыл с открытым ртом рядом с сериальной женой. Пара смотрится очень органично и по-домашнему уютно.

Пользователи соцсети оставили много комментариев о достоинствах сериала "Сваты" и его актеров:

"Сваты — тот самый сериал, от которого тепло на душе ❤️"; "Обожаю, каждый день включаем, мы его уже наизусть знаем 😊"; "Хотим 7 сезон. Очень ждём, вы крутые 😎😎💪💪💪"; "Любимый 👍"; "Так я вас люблю, милые, дорогие! Будьте здоровы и благополучны!!!❤️👏"; "Так ждем продолжение 😍😍"; "Какие вы прекрасные, это точно фильм знаешь уже наизусть, а смотреть не устаёшь, настроение поднимает"; "Этот сериал можно смотреть каждый день, семейный..."; "Не просто тепло, но и празднично".

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим обликом с очаровательным красавцем.