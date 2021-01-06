У трагічній смерті 16-річного сина Геннадія Корбана Лева з'явилися нові подробиці



Про це повідомляє "КП в Україні"з посиланням на знайомих дівчини.



За даними видання, загиблі Лев і Юлія Васик не були однокласниками.

Дівчинка навчалася в 10-му класі україно-американського ліцею. А Лев - у приватній школі Primus Inter Pares School у Дніпрі. Можливо, діти вчилися разом раніше.

Мати загиблої знаходиться в глибокому шоці. Похорони пройдуть завтра об 11 ранку.

Нагадаємо, про нещасний випадок у селі Новоолександрівка стало відомо ввечері, 5 січня.



Лев Корбан катався на баггі з дівчиною. Вони, за попередньою інформацією, впали з мосту. Пізніше поліція знайшла транспортний засіб і тіла хлопців на дні річки.



Також ми повідомляли, що розпочато кримінальну справу за фактом смерті підлітків.



"Поліцейські виявили баггі і тіла двох підлітків в річці Мокра Сура. Проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 286 КК України", - повідомляють правоохоронці.

Тіла загиблих передані для проведення судмедекспертизи. Встановлюються всі деталі та обставини смертельної трагедії.

Нагадаємо, що Корбан розповів, що заважає згуртується українському народові

Як повідомляла Politeka, Корбан видав правду про стосунки Зеленського і Коломойського

Також Politeka писала, Суд відпустив Корбана в Ізраїль



