У трагічній смерті 16-річного сина Геннадія Корбана Лева з'явилися нові подробиці
Про це повідомляє "КП в Україні"з посиланням на знайомих дівчини.
За даними видання, загиблі Лев і Юлія Васик не були однокласниками.
Дівчинка навчалася в 10-му класі україно-американського ліцею. А Лев - у приватній школі Primus Inter Pares School у Дніпрі. Можливо, діти вчилися разом раніше.
Мати загиблої знаходиться в глибокому шоці. Похорони пройдуть завтра об 11 ранку.
Нагадаємо, про нещасний випадок у селі Новоолександрівка стало відомо ввечері, 5 січня.
Лев Корбан катався на баггі з дівчиною. Вони, за попередньою інформацією, впали з мосту. Пізніше поліція знайшла транспортний засіб і тіла хлопців на дні річки.
Також ми повідомляли, що розпочато кримінальну справу за фактом смерті підлітків.
"Поліцейські виявили баггі і тіла двох підлітків в річці Мокра Сура. Проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 286 КК України", - повідомляють правоохоронці.
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Тіла загиблих передані для проведення судмедекспертизи. Встановлюються всі деталі та обставини смертельної трагедії.
Нагадаємо, що Корбан розповів, що заважає згуртується українському народові
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