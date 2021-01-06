В трагической смерти 16-летнего сына Геннадия Корбана Льва появились новые подробности



Об этом сообщает "КП в Украине" со ссылкой на знакомых девушки.



По данным издания, погибшие Лев и Юлия Васик не были одноклассниками.

Девочка училась в 10-м классе Украино-Американского лицея. А Лев - в частной школе Primus Inter Pares School в Днепре. Возможно, дети учились вместе раньше.

Мать погибшей находится в глубоком шоке. Похороны пройдут завтра в 11 утра.

Напомним, о несчастном случае в селе Новоалександровка стало известно вечером, 5 января.



Лев Корбан катался на багги с девушкой. Они, по предварительной информации, упали с моста. Позже полиция нашла транспортное средство и тела ребят на дне реки.



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"Полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура. Проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 УК Украины", - сообщают правоохранители.

Тела погибших переданы для проведения судмедэкспертизы. Устанавливаются все детали и обстоятельства смертельной трагедии.

Напомним, что Корбан рассказал, что мешает сплотится украинскому народ

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