Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, підбирає для нових фотосесій найсміливіші вбрання

Модель протягом декількох останніх років займається рекламою одягу для онлайн-магазинів і дивує мережу фігурою. Позуючи в пікантних нарядах, дівчина не приховує гідності, якими так пишається навіть незважаючи на те, що фігуру мрії вона отримала завдяки пластичним операціям.

На одному з фан-акаунтів з'явилося фото з Омович, яка позувала в простому яскраво-салатовому боді і підкреслила завдяки ньому свої сідниці. Дівчина виставила напоказ фігуру за допомогою вдалого ракурсу перед дзеркалом.

Сама Олена, до слова, вже не раз відзначала, що незважаючи на всю критику і запевнення фанатів у тому, що їй пора припинити худнути, вона насправді не сидить на дієтах. За словами моделі, вона просто правильно і трохи харчується, підтримуючи форму.

"Мадам і ваші діаманти🌺 🌺; здається тут дуже гаряче💥; ти чертовски хороша, дитинко; просто неймовірна форма на тобі. Чудова 💔; Красиво❤️😍; так звичайно; Ах так, звичайно! Дуже дуже добре!; Леді, така красива, така мила, така чудова. Весь вогонь у досконалих небесах; Хороша!) Булочка».

Відзначимо, Олена не приховує пластичних операцій, які робила раніше, а також відкрито говорить про всі косметичні маніпуляції, що проводить в салоні краси. Цього разу дівчина поділилася серією фото до і після відвідування косметолога.

"Сьогодні я робила супер круту процедуру зволоження шкіри. Взимку, ми помічаємо зміни на обличчі у вигляді сухості шкіри, почервоніння і втрати пружності. Попередники цього, сухе повітря в будинку і вітряний на вулиці, авітаміноз організму і недолік сонячних днів. А завдяки новому біоревіталізанту ви на довгий час забудете про дискомфорт на обличчі. 😈», - розповіла Олена.

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