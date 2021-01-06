Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, подбирает для новых фотосессий самые смелые наряды

Модель в течение нескольких последних лет занимается рекламой одежды для онлайн-магазинов и удивляет сеть фигурой. Позируя в пикантных нарядах, девушка не скрывает достоинства, которыми так гордится даже несмотря на то, что фигуру мечты она получила благодаря пластическим операциям.

На одном из фан-аккаунтов появилось фото с Омович, которая позировала в простом ярко-салатовом боди и подчеркнула благодаря нему свои ягодицы, в которые ранее вставила импланты. Девушка выставила напоказ фигуру при помощи удачного ракурса перед зеркалом.

Сама Алена, к слову, уже не раз отмечала, что несмотря на всю критику и уверения фанатов в том, что ей пора прекратить худеть, она на самом деле не сидит на диетах. По слова модели, она просто правильно и немного питается, поддерживая форму.

«Мадам и ваши бриллианты🌺🌺; кажется здесь очень горячо💥;Ты чертовски хороша, детка; Просто невероятная форма на тебе. Великолепная 💔; Красиво❤️😍; Да конечно; Ах да, конечно! Очень очень хорошо!; Леди, такая красивая, такая милая, такая чудесная. Весь огонь в совершенных небесах, в булочках; Вся моя любовь к тебе; Хороша!) Булочка».

Отметим, Алена не скрывает пластических операций, которые делала ранее, а также открыто говорит о всех косметических манипуляциях, что проводит в салоне красоты. В этот раз девушка поделилась серией фото до и после посещения косметолога.

«Сегодня я делала супер крутую процедуру увлажнения кожи. Зимой, мы замечаем изменения на лице в виде сухости кожи, красноты и потери упругости. Предшественники этому, сухой воздух в доме и ветреный на улице, авитаминоз организма и недостаток солнечных дней. А благодаря новому биоревитализанту вы на долгое время забудете о дискомфорте на лице. 😈», - рассказала Алена.

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