Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", вміє заінтригувати навіть кадром з відпочинку

Темноволоса модель з пишними формами і тонкою талією знімається для реклами купальників і білизни чи не кожен день. На сторінці Демі Роуз в Instagram можна знайти найрізноманітніші знімки в незвичайних образах.

Знаменитість звикла до компліментів за роки роботи над своїми іміджем, тому нескромно заявляє: вона виглядає краще, ніж багато інших моделей. Демі також підкреслює, що їй не потрібні дієти для впевненості в собі і вона більше не хоче обмежувати свій режим харчування.

У чорному купальнику з мереживними вставками дівчина виглядала вельми привабливо, а її розпущені локони вдало завершили пляжний образ без додаткових деталей.

"Вона почала моделювати в 18 років, щоб мати таку приголомшливу базу шанувальників, як зараз і нас вже мільйони", - сказано на сторінці.

Шанувальники відразу відповіли:

"Ви набагато більше, ніж просто красива жінка, посудина світла і краси, всередині вас особлива енергія; Ангел, ти молодець ❤; Люблю тебе моя королева; безневинна красива жінка; хто відмовиться від такої випічки🔥; відмінне тіло; красивий купальник, ми бачимо все🌹 🌹; безсумнівно, ти ангел небесний!».

Довгий час Демі комплексувала через пишну фігуру і ховала її під одягом, бажаючи схуднути і скинути зайве. Однак всі спроби не увінчалися успіхом-дівчина опинилася в лікарні з розладом харчової поведінки.

Після того, як Роуз відновила свій імунітет, вона вирішила не ховати себе під мішкуватою тканиною і почала активно публікувати фото з зухвалими образами в Instagram.

Прославившись, Демі зайнялася рекламою білизни, яка зараз є для неї засобом заробітку. Навіть у відпустці або на відпочинку дівчина блищить в трендових бікіні.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер