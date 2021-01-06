Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", умеет заинтриговать даже кадром из отдыха
Темноволосая модель с пышными формами и тонкой талией снимается для рекламы купальников и белья едва ли не каждый день. На странице Деми Роуз в Инстаграм можно найти самые разные снимки в необычных образах.
Знаменитость привыкла к комплиментам за годы работы над своими имиджем, поэтому нескромно заявляет: она выглядит лучше, чем многие другие модели. Деми также подчеркивает, что ей не нужны диеты для уверенности в себе и она больше не хочет ограничивать свой режим питания.
В черном купальнике с кружевными вставками девушка выглядела весьма привлекательно, а ее распущенные локоны удачно завершили пляжный образ без дополнительных деталей.
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«Она начала моделировать в 18 лет, чтобы иметь такую потрясающую базу поклонников, как сейчас и нас уже миллионы», - сказано на странице.
Поклонники сразу ответили:
«Вы гораздо больше, чем просто красивая женщина, сосуд света и красоты, внутри вас особенная энергия; Ангел, ты молодец ❤; Люблю тебя моя королева; Невинная красивая женщина; кто откажется от такой свежей выпечки🔥; Отличное тело; Красивый купальник, мы видим все🌹🌹; Несомненно, ты ангел небесный!».
Долгое время Деми комплексовала из-за пышной фигуры и прятала ее под одеждой, желая похудеть и сбросить лишнее. Однако все попытки не увенчались успехом – девушка оказалась в больнице с расстройством пищевого поведения.
После того, как Роуз восстановила свой иммунитет, она решила не прятать себя под мешковатой тканью и начала активно публиковать фото с дерзкими образами в Инстаграм.
Прославившись, Деми занялась рекламой белья, которая сейчас является для нее средством заработка. Даже в отпуске или на отдыхе девушка блистает в трендовых бикини.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике