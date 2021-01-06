Українська співачка Альона Вінницька, яка в нульових роках була солісткою групи "ВІА Гра", розповіла, як стала жертвою косметичних процедур
Як пише Politeka.net, про це співачка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". За словами Вінницької, вона відвідувала солярій і вирішила нанести крем для засмаги. Зірка почала наносити крем і встигла дійти до шиї, коли зрозуміла, що відбувається щось погане.
"Я дійшла до шиї і зрозуміла, що вся горю. Я подивилася на своє тіло, а воно було червоного кольору", - поділилася спогадами про жахливу подію Вінницька.
Співачка зазначила, що їй стало погано, у неї почалася тахікардія. Адміністратори салону відразу ж перевели її в кабінет до косметолога, який став рятувати її прямо на місці. Косметолог зробила зірці маску на все тіло, щоб хоч якось виправити наслідки небезпечної процедури.
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"Намазувала всім, що у неї було, щоб якось зупинити цю реакцію",-додала Вінницька.
Варто відзначити, що співачка не стала подавати в суд на салон, хоча мала на це повне право. Через що конкретно почалася така страшна реакція на косметичну процедуру артистка не розповіла.
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