Украинская певица Алена Винницкая, которая в нулевых годах была солисткой группы "ВИА Гра", рассказала, как стала жертвой косметических процедур

Как пишет Politeka.net, об этом певица рассказала в интервью программе «Звездный путь» на телеканале «Украина». По словам Винницкой, она посещала солярий и решила нанести крем для загара. Звезда начала наносить крем и успела дойти до шеи, когда поняла, что происходит что-то неладное.

«Я дошла до шеи и поняла, что вся горю. Я посмотрела на свое тело, а оно было красного цвета», - поделилась воспоминаниями об ужасном происшествии Винницкая.

Певица отметила, что ей стало плохо, у нее началась тахикардия. Администраторы салона сразу же перевели ее в кабинет к косметологу, который стал спасать ее прямо на месте. Косметолог сделала звезде маску на все тело, чтобы хоть как-то исправить последствия опасной процедуры.

«Намазывала всем, что у нее было, чтобы как-то остановить эту реакцию», - добавила Винницкая.

Стоит отметить, что певица не стала подавать в суд на салон, хотя имела на это полное право. Из-за чего конкретно началась такая страшная реакция на косметическую процедуру артистка не рассказала.

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