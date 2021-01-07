Дочка знаменитого співака Валерія Меладзе Аріна потрапила в лікарню після нещасного випадку

Як передає Politeka.net, 18-річна дівчина опублікувала фото з лікарняної палати на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" і розповіла про свою травму. На знімку видно, що Аріна лежить на лікарняному ліжку, схрестивши ноги в просторих чорних брюках і черевиках. Лікарів у палаті не видно.

Очевидно, стан дочки музиканта не настільки критично, адже здоров'я дозволило їй зробити знімки і показати своє почуття гумору. Своїм підписом Аріна звернула увагу, що неприємність трапилася з нею в християнське свято.

"Прекрасний початок нового року", - підписала дівчина. - "Зламати шию у Різдво чек".

Варто відзначити, незважаючи на те, що Валерій Меладзе вже шість років живе в шлюбі з екс-учасницею групи "ВІА Гра" Альбіною Джанабаєвою, деякі шанувальники все ще з теплотою згадують його колишню дружину Ірину, яка подарувала йому дітей, і мріють про возз'єднання знаменитої пари. Так один з користувачів соціальної мережі побажав, щоб Валерій Меладзе кинув Альбіну і повернувся до своєї колишньої коханої.

"Здрастуйте, Валерію, Я бажаю, щоб ви розійшлися з Джанабаєвою і зійшлися з Іриною. Вона ж мудра, красива", - зауважив підписник.

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