Дочь знаменитого певца Валерия Меладзе Арина попала в больницу после несчастного случая

Как передает Politeka.net, 18-летняя девушка опубликовала фото из больничной палаты на своей странице в соцсети "Инстаграм" и рассказала о своей травме. На снимке видно, что Арина лежит на больничной койке, скрестив ноги в просторных черных брюках и ботинках. Врачей в палате не видно.

Очевидно, состояние дочери музыканта не столь критично, ведь здоровье позволило ей сделать снимки и показать свое чувство юмора. Своей подписью Арина обратила внимание, что неприятность приключилась с ней в христианский праздник.

"Прекрасное начало нового года", - подписала девушка. - "Сломать шею в Рождество чек".

Стоит отметить, несмотря на то, что Валерий Меладзе уже шесть лет живет в браке с экс-участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой, некоторые поклонники все еще с теплотой вспоминают его бывшую супругу Ирину, которая подарила ему детей, и мечтают о воссоединении знаменитой пары. Так один из пользователей социальной сети пожелал, чтобы Валерий Меладзе бросил Альбину и вернулся к своей бывшей возлюбленной.

"Здравствуйте, Валерий, я желаю, чтобы вы разошлись с Джанабаевой и сошлись с Ириной. Она же мудрая, красивая", - заметил подписчик.

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