Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко похвалилася ефектною розтяжкою
На фото красуня сидить в штанях і майці, а образ доповнила білими кросівками і окулярами. Зірка розставила ніжки і показувала свою розтяжку. Волосся у красуні залишилися розпущеним. Кадр вийшов світлим і мотивуючим, адже красуня виглядає на всі 100%. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати, включаючи маму Соні, поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Ти дуже красива, Софія! З Різдвом тебе !!! Здоров'я і удачі у всьому!", "Фото вогонь", " вітаю З Різдвом!", "З Різдвом. І чудові святкові днів", "Подивіться на цю фанатську стилістичну дівчину", " Краса незвичайна!!", "Опс...яка шапуня...", "Це найкраща сумочка на світі", «мій улюблений НЬЮ-ЙОРКЕР», «королівський стиль», «елегантність і краса», «дуже зріло виглядаєте», «виглядаєш неймовірно», «розкішна крихта», «ураган чарівності», "супер".
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Ми писали, що 19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала спекотне фото в міні.
Так, дівчина, яка живе, працює і навчається в США, показала, як насолоджується сонцем і теплом в Майамі. Так, на фото Соня присіла навпочіпки посеред тенісного корту.
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Також Politeka писала, що красуня-внучка Софії Ротару показала головне достоїнство в елегантному міні
А ще Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару підкорила виглядом без косметики в напівпрозорій сукні