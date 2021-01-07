У четвер, 7 січня, вранці на автодорозі Кам'янець-Подільський-Білогір'я сталася страшна ДТП

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Аварія сталася поблизу смт. Базалія, там зіткнулися два легкових автомобілі - "ВАЗ-2109" і "Шкода Октавія".

До місця події негайно був направлений черговий караул співробітників ДержНС з смт Ярмолинці.

На місці події з'ясувалося, що в результаті ДТП водій і пасажирка автомобіля ВАЗ загинули на місці події, і ще дві людини з цієї ж машини були травмовані. Уточнюється, що в аварії загинуло подружжя і отримала травми їхня дитина, яка більше не дочекається батьків.

Водій іншого автомобіля від госпіталізації відмовився. Причини та обставини смертельної події наразі встановлюють правоохоронці Хмельницької області.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.