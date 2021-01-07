В четверг, 7 января, утром на автодороге Каменец-Подольский - Белогорье произошло жуткое ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области. Авария произошла вблизи пгт. Базалия, там столкнулись два легковых автомобиля - "ВАЗ-2109" и "Шкода Октавия".

К месту происшествия немедленно был направлен дежурный караул сотрудников ГосЧС из пгт Ярмолинцы.

На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, и еще два человека из этой же машины были травмированы. Уточняется, что в аварии погибли супруги и получил травмы их ребенок, который больше не дождется родителей.

Водитель другого автомобиля от госпитализации отказался. Причины и обстоятельства смертельного происшествия сейчас устанавливают правоохранители Хмельницкой области.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.