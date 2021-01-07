Відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде побешкетувала на камеру, примірявши топ з декольте

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.

Так, красуня виконує запальний танець під свою нову пісню Mirror, демонструючи бездоганну фігуру в різних ракурсах. Попри те, що самі кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники прийшли в дикий захват від щирої посмішки й танцю кумира.

"Ой, які миленькі очі. Бездоганна Мішелька", "красоточка", "це реально дуже крутий танець", "здається, я закохався у твою посмішку", "щось занадто солодко. Мішель, що сталося?", "вау, ось це щирість. Щось в тобі є, Малятко", "ідеальні форми й танець", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, молоденька співачка з латиноамериканським корінням Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала нові кадри

Мішель Андраде всього 23 роки, але її ніжний голос і яскрава краса вже допомогли їй отримати визнання у широкої аудиторії. На фото дівчина показала, як проходять її репетиції на сцені, на одному зі знімків навіть можна побачити її продюсера Потапа.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті: "яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри: "Хороша чортиця".

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