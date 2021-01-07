Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач вирішила похвалитися перед шанувальниками сімейним відпочинком на популярному українському курорті
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.
"Завжди разом..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що зараз сімейство ткачів відпочиває на популярному українському гірськолижному курорті Буковель. На знімку можна помітити самого Юрія з дочкою Лізою, яка сидить на шиї у батька. Шанувальники буквально "засипали" пару компліментами, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Ви бомбезні! Ліза-це взагалі повний кайф", "Класні які. З Різдвом вас!", "атмосфера що треба", "такі класні", "відразу видно – Татова доця", "боже, це так мило", "милахи", - пишуть вони.
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На фото Ткач і його дружина зворушливо приобнімають маленьку Лізу. Дівчинка позує з милою посмішкою на обличчі в чорній сукні з оригінальною прикрасою. При цьому на обличчі шестирічної красуні можна помітити легкий макіяж і блискітки.
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