Звезда «Квартала 95» Юрий Ткач решила похвастаться перед поклонниками семейным отдыхом на популярном украинском курорте

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Всегда вместе…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что сейчас семейство Ткачей отдыхает на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель. На снимке можно заметить самого Юрия с дочерью Лизой, которая сидит на шее у отца. Поклонники буквально «засыпали» пару комплиментами, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Вы бомбезные! Лиза – это вообще полный кайф», «классные какие. С Рождеством вас!», «атмосфера что надо», «такие классные», «сразу видно – папина доця», «боже, это так мило», «милахи», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что актер из студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался своей подросшей дочерью в ее день рождения

На фото Ткач и его жена трогательно приобнимают маленькую Лизу. Девочка позирует с милой улыбкой на лице в черном платье с оригинальным украшением. При этом на лице шестилетней красотки можно заметить легкий макияж и блестки.

Напомним, распаренный Ткач из "Квартал 95" в одном халате поразил внешним видом: "Аладдин уже не тот".

Как сообщала Politeka, счастливого Юрия Ткача из "Квартал 95" застали под роддомом, фото семейства.

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