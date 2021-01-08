З'явилися подробиці смерті відомої у всьому світі 50-річної британської моделі Стелли Теннант
Сім'я Стелли Теннант підтвердила обставини її смерті. Причина-самогубство, йдеться в повідомленні The Telegraph.
"Після смерті Стелли нас потрясло кількість повідомлень співчуття і підтримки. Вона була красивою душею, яку обожнювали близькі родичі і хороші друзі, чутлива і талановита жінка, чиї творчі здібності, інтелект і гумор торкнулися багатьох», - йдеться в заяві сім'ї.
Родичі відзначили, що Стелла деякий час хворіла.
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"Так що це питання нашої найглибшої печалі і відчаю, що вона не могла продовжувати жити, незважаючи на любов найближчих до неї людей», - сказано в повідомленні.
Без мами залишилися четверо дітей від 15 до 22 років - Марсель, Сесілія, Жасмин і Айріс.
Нагадаємо, Стелла Теннант, чий андрогінний вигляд зробив її одним з найбільш пам'ятних осіб 90-х, померла 22 грудня у віці 50 років.
"Стелла була чудовою жінкою і надихала всіх нас. Її буде дуже не вистачати.
Стелла Теннант вона працювала з легендарними модельєрами Гельмутом Лангом, Карлом Лагерфельдом, Марком Джейкобсом, Олександром МакКуїном і Джанні Версаче і працював з такими брендами високої моди, як Valentino і Dior Джона Гальяно. Протягом багатьох років вона з'являлася в рекламних кампаніях Calvin Klein, Chanel, Hermès і Burberry.
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