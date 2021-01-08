Український співак Макс Барських продовжує хвалитися знімками з розкішного відпочинку

Нове фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, популярний виконавець Макс Барських цього разу позував у відображенні панорамних вікон вілли, де він, мабуть, зупинився на відпочинку.

"Відмінний початок 2021", - підписав відомий співак свіжий знімок в Instagram.

На фото можна побачити Макса Барських в одному халаті, а позаду музиканта розташований розкішний басейн.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони завалили популярного співака захопленими коментарями і лайками.

У коментарях також припустили, що Макс Барських може разом з відпочивати з відомим режисером і продюсером Аланом Бадоєвим, який зняв для музиканта кілька кліпів.

"Гарного відпочинку" ," з Аланом разом відпочиваєш? Або кліп знімаєте?", "Виринув в новому році", "Різдво під пальмами краще не придумаєш", "Шикарно", " Здорово) Лови хвилю натхнення, гарного відпочинку!!!", "Класно живеш, Візьми мене з собою", "Максим відмінне відображення", "з кайфом, бро", "яка краса,я за тебе якщо що", "Ти мій солоденький", - написали вони новим знімком.

Раніше ми розповідали, що кадри з Максом Барських на ношах облетіли мережу.

Так, в Telegram з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на Макса Барських, лежить на ношах в оточенні лікарів.

Спершу в ЗМІ з'явилися чутки про термінову госпіталізацію Макса Барських в лікарню на тлі "сильного отруєння", але піар-менеджер артиста розвіяла всі чутки.

Вона заявила, що на відеоролику в соцмережах не Максим Барських, а "термінова госпіталізація співака" - виявилася фейком.

Нагадавши, Дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських

Як повідомляла Politeka, Барських з дитиною на руках розбурхав сімейними фото з Мішею Романовою

Також Politeka писала, що Міша Романова вивалила груди перед Барських