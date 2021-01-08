Украинский певец Макс Барских продолжает хвастаться снимками с роскошного отдыха

Новое фото появилось в личном микроблоге звезды в Instagram.

Так, популярный исполнитель Макс Барских на этот раз позировал в отражении панорамных окон виллы, где он, видимо, остановился на отдыхе.

"Отличное Начало 2021", - подписал известный певец свежий снимок в Instagram.

На фото можно увидеть Макса Барских в одном халате, а позади музыканта расположен роскошный бассейн.

Публикация понравилась поклонникам и они завалили популярного певца восторженными комментариями и лайками.

В комментариях также предположили, что Макс Барских может вместе с отдыхать с известным режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, который снял для музыканта несколько клипов.

"Хорошего отдыха", "С Аланом вместе отдыхаешь? Или клип снимаете?", "Вынырнул в новом году", "Рождество под пальмами лучше не придумаешь", "Шикарно", "Здорово) Лови волну вдохновения, Хорошего отдыха!!!", "Классно живешь, возьми меня с собой", "Максим отличное отражение", "С кайфом, бро", "Какая красота,я за тебя если что", "Ты мой сладенький", - написали они новым снимком.

Ранее мы рассказывали, что кадры с Максом Барских на носилках облетели сеть.

Так, в Telegram появилось видео, на котором мужчина, похожий на Макса Барских, лежит на носилках в окружении врачей.

Сперва в СМИ появились слухи о срочной госпитализации Макса Барских в больницу на фоне "сильного отравления", но пиар-менеджер артиста развеяла все слухи.

Она заявила, что на видеоролике в соцсетях не Максим Барских, а "срочная госпитализация певца" - оказалась фейком.

Напомним, Ребенок породнил Мишу Романову и Макса Барских

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