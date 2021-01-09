Знаменитості не втомлюються хвалитися шикарною формою

Хтось навіть не уявляє, як можна мати неймовірну розтяжку, а хтось спокійно може сісти на шпагат, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які екстремально розставляють ноги не гірше балерини Анастасії Волочкової.

Українська співачка Настя Каменських скинула кілька зайвих кілограмів і тепер хвалиться шикарною фігурою, а також прекрасною гнучкістю. Красуня без проблем може показати повітряний полушпагат. Вид при цьому у красуні дуже зухвалий.

Колишня солістка групи "ВІА Гра", співачка Анна Седокова може похвалитися чудовою розтяжкою. Зірка займається кардіо, розминає м'язи і робить комплекс вправ на килимку. Також артистка любить займатися боксом. В результаті у неї прекрасна фізична форма і жіночні вигини.

Ані Лорак під час карантину набрала вагу, але пізніше скинула її. Знаменитість намагається ретельно стежити за собою. Співачка займається спортом, а також намагається висипатися й не їсти після 18.00. Таким чином, красуня в 42 роки виглядає прекрасно.

Співачка Оля Полякова демонструє свою гордість-довгі ноги. Зірка може зробити повітряний шпагат без проблем. Артистка схильна до повноти, але підтримувати себе у формі зірку змушують виходи на сцену в коротких і облягаючих нарядах. Оля радить всім пити побільше води і їсти, як можна менше солоних продуктів.

Колишня учасниця "ВІА Гри", співачка Надія Мейхер вражає не тільки пишними формами, але й своєю неймовірною гнучкістю. Зірка під час "Танців з зірками" підкорила шикарною формою.

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