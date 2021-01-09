Знаменитости не устают хвастаться шикарной формой
Кто-то даже не представляет, как можно иметь невероятную растяжку, а кто-то спокойно может сесть на шпагат, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые экстремально расставляют ноги не хуже балерины Анастасии Волочковой.
Украинская певица Настя Каменских сбросила несколько лишних килограммов и теперь хвастается шикарной фигурой, а также прекрасной гибкостью. Красотка без проблем может показать воздушный полушпагат. Вид при этом у красотки очень дерзкий.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова может похвастаться великолепной растяжкой. Звезда занимается кардио, разминает мышцы и делает комплекс упражнений на коврике. Также артистка любит заниматься боксом. В результате у нее прекрасная физическая форма и женственные изгибы.
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Ани Лорак во время карантина набрала вес, но позже сбросила его. Знаменитость старается тщательно следить за собой. Певица занимается спортом, а также старается высыпаться и не есть после 18.00. Таким образом, красотка в 42 года выглядит прекрасно.
Певица Оля Полякова демонстрирует свою гордость - длинные ноги. Звезда может сделать воздушный шпагат без проблем. Артистка склонна к полноте, но поддерживать себя в форме звезду вынуждают выходы на сцену в коротких и облегающих нарядах. Оля советует всем пить побольше воды и есть, как можно меньше соленых продуктов.
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Надежда Мейхер поражает не только пышными формами, но своей невероятной гибкостью. Звезда во время "Танців з зірками" покорила шикарной формой.
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