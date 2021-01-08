Українець убив двох маленьких дітей, їхня мати перебуває в лікарні



Як передає Politeka.net, подробиці злочину розповівши у прес-службі Національної поліції в Закарпатській області.



Все сталося увечері, 6 січня. У поліцію надійшов виклик про злочин, скоєний в одному з розважальних закладів Тячева.

По прибуттю на місце, правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, почав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом з нею були двоє її малолітніх дітей - 9-річна дочка і дворічний син.

"У ході сварки 30-річний зловмисник наніс жінці та дітям тілесні ушкодження. Від отриманих травм малолітні померли на місці події. З важкими тілесними ушкодженнями в лікарню доставлена і сама 35-річна мати дітей", - йдеться

Поліцейські Тячівщини затримали підозрюваного, і зараз він перебуває в СІЗО.

Тепер чоловікові загрожує довічне ув'язнення.



Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".













