Украинец убил двоих маленьких детей, их мать находится в больнице
Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Закарпатской области.
Все случилось вечером, 6 января. В полицию поступил вызов о преступлении, совершенном в одном из развлекательных заведений Тячева.
По прибытию на место, правоохранители установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Вместе с ней были двое ее малолетних детей - 9-летняя дочь и двухлетний сын.
"В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм малолетние скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена и сама 35-летняя мать детей", - говорится
Полицейские Тячивщини задержали подозреваемого, и сейчас он находится в СИЗО.
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Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.
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