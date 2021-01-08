Украинец убил двоих маленьких детей, их мать находится в больнице



Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Закарпатской области.



Все случилось вечером, 6 января. В полицию поступил вызов о преступлении, совершенном в одном из развлекательных заведений Тячева.

По прибытию на место, правоохранители установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Вместе с ней были двое ее малолетних детей - 9-летняя дочь и двухлетний сын.

"В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм малолетние скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена ​​и сама 35-летняя мать детей", - говорится

Полицейские Тячивщини задержали подозреваемого, и сейчас он находится в СИЗО.

Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.



Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".













