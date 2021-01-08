Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, приміряла незвичайний образ з червоним бікіні

Модель вважає, що їй не слід худнути і з гордістю показує фігуру в образах, які не приховують її тіло. Анастасія рекламує купальники і білизну, тому також вона звикла демонструвати форми в досить відвертому вигляді. Тим не менш, критики Квітко не боїться.

Анастасія заявляє, що відчуває себе впевнено і так без дієт і в такій вазі, як зараз. І хоча дівчину нерідко звинувачують у фотошопі, сама вона ніяк на це не реагує. На одному з фото, показаних на фан-акаунті, вона приміряла досить фатальний образ.

Червоний бікіні і ліфчик з вирізом під бюстом не змогли прикрити фігуру дівчини навіть частково. Ботфорти і такого ж кольору куртка зі срібними блискітками вдало завершили зірковий образ, а золотий ремінь на талії і сонячно захисні окуляри вдало його доповнили.

Фанати відповіли відразу:

"Як я можу не сказати, що ти так чудово виглядаєш! богиня !! Ти запалюєш мене вогнем 🔥, який досягає мене навіть з твоєї красивої пози; Наше з вами розраду; більш червоний треба, о так; добре, красиво; ти мені подобаєшся красива; червоні гарячі губи😍 😘; не можна відволікатися від такого тіла».

Після першої ж вдалої фотосесії Анастасія вирішила присвятити себе моделінгу і почала співпрацювати з онлайн-магазинами, знімаючись в їх рекламі. Дівчина при цьому не скромничає, а навпаки – з гордістю показує фігуру в білизні або купальниках.

Так як Квітко володіє шостим розміром бюста, більшість її одягу навряд чи приховує форми, підкреслюючи всю відвертість образів зірки. Анастасія, як видно на фото з фан-аккаунта, виглядає дуже незвично.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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