Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, примерила необычный образ с красным бикини

Модель считает, что ей не следует худеть и с гордостью показывает фигуру в образах, которые не скрывают ее тело. Анастасия рекламирует купальники и белье, потому также она привыкла демонстрировать формы в довольно откровенном виде. Тем не менее, критики Квитко не боится.

Анастасия заявляет, что чувствует себя уверенно и так без диет и в таком весе, как сейчас. И хотя девушку нередко обвиняют в фотошопе, сама она никак на это не реагирует. На одном из фото, показанных на фан-аккаунте, она примерила довольно роковой образ.

Красный бикини и лифчик с вырезом под бюстом не смогли прикрыть фигуру девушки даже частично. Ботфорты и такого же цвета куртка с серебряными блестками удачно завершили звёздный образ, а золотой ремень на талии и солнечно защитные очки удачно его дополнили.

Фанаты ответили сразу:

«Как я могу не сказать, что ты так прекрасно выглядишь! богиня !! Ты зажигаешь меня огнем 🔥, который достигает меня даже с твоей красивой позы; Наше с вами утешение; Более красный надо, о да; Хорошо, красиво; Ты мне нравишься красивая; Красные горячие губы 😍😘; нельзя отвлекаться от такого тела».

После первой же удачной фотосессии Анастасия решила посвятить себя моделингу и начала сотрудничать с онлайн-магазинами, снимаясь в их рекламе. Девушка при этом не скромничает, а наоборот – с гордостью показывает фигуру в белье или купальниках.

Так как Квитко обладает шестым размером бюста, большинство ее одежды едва ли скрывает формы, подчеркивая всю откровенность образов звезды. Анастасия, как видно на фото из фан-аккаунта, выглядит очень необычно.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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