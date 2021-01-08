В Україну повернулися моряки, які перебували в лівійській в'язниці

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Офісу президента України.



Чотирьох українців ще взимку 2017 року Лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення.



Вони були членами екіпажу танкера "Captain Khayyam".

"Тут моя мама і син, вдома чекає дочка. Ці п'ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі і повернулися додому", – поділився емоціями один з моряків і подякував владі.

Мами моряків не стримували сліз, побачивши своїх синів через п'ять років розлуки.

"Я дуже щаслива, що через п'ять років змогла побачити свою дитину. Я дуже всім вдячна. Насамперед Президенту, МЗС, офісу Президента, ЗМІ. Ми стукали, нас почули і нам допомогли", - заявила одна з матерів звільнених моряків.

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч двох українок і сімох дітей доставили до Києва з Сирії. Вони майже три роки провели в таборах для біженців.

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