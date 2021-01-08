В Украину вернулись моряки, которые пребывали в ливийской тюрьме
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Четырех украинцев еще зимой 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.
Они были членами экипажа танкера "Captain Khayyam".
"Здесь моя мама и сын, дома ждет дочь. Эти пять лет, конечно, было трудно, но мы выдержали. Самое главное, что мы живы и вернулись домой", – поделился эмоциями один из моряков и поблагодарил власти.
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Мамы моряков не сдерживали слез, увидев своих сыновей спустя пять лет разлуки.
"Я очень счастлива, что через пять лет смогла увидеть своего ребенка. Я очень всем благодарна. Прежде всего Президенту, МИД, Офиса Президента, СМИ. Мы стучали, нас услышали и нам помогли", - заявила одна из матерей освобожденных моряков.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь двоих украинок и семерых детей доставили в Киев из Сирии. Они почти три года провели в лагерях для беженцев.
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