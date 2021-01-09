Голлівудська актриса Анджеліна Джолі влаштувала фотосесію в океані, намочивши білосніжну сукню

Популярна голлівудська актриса вважається однією з з найкрасивіших жінок планети. Вона завжди виглядає чудово завдяки стильним нарядам і трендовим фотосесій, які раніше влаштовувала. Як у повсякденному житті, так і на червоній доріжці, і, здається, що з роками зірка ставати тільки краще.

І хоча Джолі рідко зараз з'являється перед камерами, шанувальники з радістю згадують її кращі образи за останній час. Як можна помітити, незважаючи на популярність, визнання і фінансове благополуччя, стиль актриси залишається стриманим і лаконічним. Навіть під час пікантної зйомки біля океану Джолі вибрала звичайне плаття-ночнушку.

Намочивши одяг, зірка пройшлася по берегу, позуючи на тлі похмурого неба. Легкий макіяж і розпущене волосся без прикрас зробили образ Джолі бездоганним.

"Супер розкішна і Гаряча жінка; Боже мій, водні процедури е задалися; якось виглядає холодно; Люблю мистецтво її роботи татуювання; дуже красива фотографія, така приголомшлива, приваблива, прекрасна, неймовірна жінка після того, як вона обожнює унікальну актрису 🌹; ❤️красива; Господи, як морська дівчинка-русалка; як emrat з двома коштовностями».

Варто відзначити, що на початку своєї кар'єри Джолі воліла вельми відверті вбрання. Красуня без докорів сумління роздягалася, демонструючи своє молоде тіло.

Втім, після шлюбу з голлівудським актором Бредом Піттом і народження дітей її ставлення до спокусливих фотосесій змінилося. Крім цього, за останні роки через стреси і хвороби Джолі розгубила свою неповторну красу. Останнім часом зірка виглядає болісно худою, що, однак це не заважає їй продовжувати зніматися в кіно.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками