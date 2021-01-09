Голливудская актриса Анджелина Джоли устроила фотосессию в океане, намочив белоснежное платье
Популярная голливудская актриса считается одной из из самых красивых женщин планеты. Она всегда выглядит великолепно благодаря стильным нарядам и трендовым фотосессиям, которые ранее устраивала. Как в повседневной жизни, так и на красной дорожке, и, кажется, что с годами звезда становиться только лучше.
И хотя Джоли редко сейчас появляется перед камерами, поклонники с радостью вспоминают ее лучшие образы за последнее время. Как можно заметить, несмотря на известность, признание и финансовое благополучие, стиль актрисы остается сдержанным и лаконичным. Даже во время пикантной съемки у океана Джоли выбрала обычное платье-ночнушку.
Намочив одежду, звезда прошлась по берегу, позируя на фоне пасмурного неба. Легкий макияж и распущенные волосы без украшений сделали образ Джоли безупречным.
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«Супер роскошная и горячая женщина; Боже мой, водные процедуры е задались; как-то выглядит холодно; Люблю искусство ее работы татуировки; Очень красивая фотография, такая потрясающая, привлекательная, прекрасная, невероятная женщина после того, как она обожает уникальную актрису 🌹; ❤️красивая, даже лучше молоденьких моделей; Господи, как морская девочка-русалка; как emrat с двумя драгоценностями».
Стоит отметить, что в начале своей карьеры Джоли предпочитала весьма откровенные наряды. Красотка без зазрений совести раздевалась, демонстрируя свое молодое тело.
Впрочем, после брака с голливудским актером Брэдом Питтом и рождения детей ее отношение к соблазнительным фотосессиям изменилось. Кроме этого, за последние годы из-за стрессов и болезни Джоли растеряла свою неповторимую красоту. В последнее время звезда выглядит болезненно худой, что, однако это не мешает ей продолжать сниматься в кино.
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