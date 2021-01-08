Культова американська співачка Біллі Айлиш підкорила фанатів, вийшовши на вулиці в облягаючій майці
Як розповідає Politeka, відповідні фотографії з'явилися на фан-сторінці красуні в Instagram.
"Ці фото ... О мій Бог", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Біллі Айліш, яка вийшла до шанувальників в кофті й облягаючої майці, ледь витримує значний бюст знаменитості. Але, як можна помітити, співачку це явно не соромило - дівчина відверто посміхалася і позувала поруч з шанувальниками.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
"Холостячка" Ксенія Мішина схудла на 30 кілограмів, фото з минулого життя: "Зовсім інша людина..."
"Непоправна втрата": помер легендарний радянський актор, який підкорив серця мільйонів
Переможниця "Танців з зірками" Дімопулос втекла з України і засвітила свої нові хороми: "Боже, як тут..."
"Такий молодий, скільки б ще встиг зробити": обірвалося життя відомого українського лікаря
Фанати красуні активно лайкали фотографії з кумиром, але коментувати їх явно не поспішали.
Як ми розповідали до цього, відома американська виконавиця Біллі Айліш підкорила фанатів, вийшовши на вулицю в незвичному для себе вбранні
Так, співачку помітили на вулиці в незвичному для себе вбранні – шортах і тісній майці. При цьому волосся знаменитість вирішила зібрати в пучок. Найбільш дивним в цьому вбранні виглядали шльопанці зі шкарпетками, проте пізніше з'ясувалося, що це наряд фірм Gucci і Yeezy.
Нагадавши, Біллі Айліш опинилася на межі смерті, психіка не витримала: "Такого не чекали навіть медики"
А ще Politeka писала, що Топ нарядів "Оскар 2020" , які підірвали мозок: "Біллі Айліш перевершила сама себе"
Також Politeka повідомляла, що Портман, Зеллвегер та інші зірки показали себе у всій красі: "тут є, на що подивитися!"