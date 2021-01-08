Культова американська співачка Біллі Айлиш підкорила фанатів, вийшовши на вулиці в облягаючій майці

Як розповідає Politeka, відповідні фотографії з'явилися на фан-сторінці красуні в Instagram.

"Ці фото ... О мій Бог", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно Біллі Айліш, яка вийшла до шанувальників в кофті й облягаючої майці, ледь витримує значний бюст знаменитості. Але, як можна помітити, співачку це явно не соромило - дівчина відверто посміхалася і позувала поруч з шанувальниками.

Фанати красуні активно лайкали фотографії з кумиром, але коментувати їх явно не поспішали.

Як ми розповідали до цього, відома американська виконавиця Біллі Айліш підкорила фанатів, вийшовши на вулицю в незвичному для себе вбранні

Так, співачку помітили на вулиці в незвичному для себе вбранні – шортах і тісній майці. При цьому волосся знаменитість вирішила зібрати в пучок. Найбільш дивним в цьому вбранні виглядали шльопанці зі шкарпетками, проте пізніше з'ясувалося, що це наряд фірм Gucci і Yeezy.

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