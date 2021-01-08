Культовая американская певица Билли Айлиш покорила фанатов, выйдя на улице в облегающей майке

Как рассказывает Politeka, соответствующие фотографии появились на фан-странице красотки в Instagram.

«Эти фото…о мой Бог», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно Билли Айлиш, которая вышла к поклонникам в кофте и облегающей майке, едва выдерживающей внушительный бюст знаменитости. Но, как можно заметить, певицу это явно не стесняло – девушка откровенно улыбалась и позировала рядом с поклонниками.

Фанаты красотки активно лайкали фотографии с кумиром, но комментировать их явно не спешили.

Как мы рассказывали до этого, известная американская исполнительница Билли Айлиш покорила фанатов, выйдя на улицу в непривычном для себя наряде

Так, певицу заметили на улице в непривычном для себя наряде – шортах и тесной майке. При этом волосы знаменитость решила собрать в пучок. Наиболее странным в этом наряде выглядели шлепки с носками, однако позже выяснилось, что это наряд фирм Gucci и Yeezy.

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