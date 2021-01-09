Солістка оновленого складу ВІА Гри Уляна Синецька похвалилася спокусливими формами на новому знімку

Відомий російський продюсер Костянтин Меладзе нещодавно оголосив про оновлення складу популярного тріо"ВІА Гра". Новими солістками групи стали Софія Тарасова і Ксенія Попова, А ось Уляна Синецька залишилася з минулого складу, пише Politeka.net.

На новому фото красуня Синецька показала себе крупним планом в концертному вбранні. На ній були надіті обтягуючі чорні лосини з пікантними вирізами на стегнах, а також мініатюрний топ чорно-сріблястого кольору з зав'язками, який підкреслював пружний бюст співачки.

А ось обличчя красуні було практично не видно, тільки її кучеряві локони.

"Покажи мені свою любов", - загадково підписала вона.

Менше ніж за годину фотографія набрала понад 1700 лайків, серед тих хто поставив червоне сердечко була дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва.

До цього ми повідомляли, що Синецька поділилася результатами своєї нової фотосесії. На фото вона позує в косусі і шкіряних штанях, а також чорному топі.

Нагадавши, 19-річна Україночка з нової ВІА Гри в міні показала, чим підкорила Меладзе.

Як повідомляла Politeka, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі:"сподіваюся, Костянтин дав ляща цієї кучерявої".

Також Politeka писала, що задоволений Меладзе зізнався про свою " внучку "в новій ВІА Грі:"навчити співати можна кого завгодно".