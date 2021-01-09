Солистка обновленного состава ВИА Гры Ульяна Синецкая похвасталась соблазнительными формами на новом снимке

Известный российский продюсер Константин Меладзе недавно объявил об обновлении состава популярного трио "ВИА Гра". Новыми солистками группы стали София Тарасова и Ксения Попова, а вот Ульяна Синецкая осталась из прошлого состава, пишет Politeka.net.

На новом фото красотка Синецкая показала себя крупным планом в концертном наряде. На ней были надеты обтягивающие черные лосины с пикантными вырезами на бедрах, а также миниатюрный топ черно-серебристого цвета с завязками, который подчёркивал упругий бюст певицы.

А вот лица красотки было практические не видно, только ее кучерявые локоны.

«Покажи мне свою любовь», - загадочно подписала она.

Меньше чем за час фотография набрала свыше 1700 лайков, среди тех кто поставил красное сердечко была супруга Константина Меладзе Вера Брежнева.

До этого мы сообщали, что Синецкая поделилась результатами своей новой фотосессии. На фото она позирует в косухе и кожаных штанах, а также черном топе.

Напомним, 19-летняя украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе.

Как сообщала Politeka, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой".

Также Politeka писала, что довольный Меладзе признался о своей "внучке" в новой ВИА Гре: "Научить петь можно кого угодно".