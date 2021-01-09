Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, спантеличила помітно розповнілою фігурою

За три роки роботи альтернативною моделлю дівчині вдалося прославитися і убити мережу змінами в зовнішності. Для того, щоб виглядати більш ефектно і привабливо, дівчина вирішила набрати вагу і перетворитися завдяки уколам краси. Гюль при цьому не з'являється на фото в однакових нарядах.

Свій Instagram дівчина веде в певному стилі, тому показує на кожному фото новий одяг і часто робить лише один акцент на своїх достоїнствах. Цього разу Бахарі підкреслила досить великі сідниці завдяки персиковому спортивному костюму.

Повернувшись спиною до камери, дівчині вдалося тим самим показати фігуру з вигідного ракурсу у вузьких лосинах з імітацією лінії білизни і короткому топі на гумці.

"Красива🔥 піч; Вау супер; занадто велика, вибач, нікому не потрібен чайник такого розміру; ти прекрасна; Братан, цей курча, так фільтрується; мені потрібно, щоб вони були доставлені мені негайно!; Майбутня дружина ❤️👑; казково; хороша фритюрниця; Абсолютно чудово, моя улюблена ❤ 😘" »

Сама Гюль показує найвдаліші фото на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, отримуючи сотні відгуків. Шанувальники також показують кращі, на їхню думку, вбрання, які приміряла Бахарі За останній час.

Як видно, в чорній оксамитовій сукні зі спущеними рукавами моделі вдалося підкреслити бюст шостого розміру і також зробити акцент на тонкій талії. Яскравий макіяж і проста зачіска з розпущеним локонами завершили її образ.

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