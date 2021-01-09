Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, озадачила заметно располневшей фигурой

За три года работы альтернативной моделью девушке удалось прославиться и сразить сеть переменами во внешности. Для того, чтобы выглядеть более эффектно и привлекательно, девушка решила набрать вес и преобразиться благодаря уколам красоты. Гюль при этом не появляется на фото в одинаковых нарядах.

Свой Инстаграм девушка ведет в определенном стиле, поэтому показывает на каждом фото новую одежду и зачастую делает лишь один акцент на своих достоинствах. В этот раз Бахари подчеркнула довольно крупные ягодицы благодаря персиковому спортивному костюму.

Повернувшись спиной к камере, девушке удалось тем самым показать фигуру с выгодного ракурса в узких лосинах с имитацией линии белья и коротком топе на резинке.

«Красивая🔥 печка; Вау супер; Слишком большая, извини, никому не нужен чайник такого размера; Ты прекрасна; Братан, этот цыпленок, так фильтруется; Мне нужно, чтобы они были доставлены мне немедленно!; Будущая жена ❤️👑; Сказочно; Хорошая фритюрница; Абсолютно великолепно, моя любимая ❤ 😘».

Сама Гюль показывает самые удачные фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, получая сотни отзывов. Поклонники также показывают лучшие, по их мнению, наряды, которые примеряла Бахари за последнее время.

Как видно, в черном бархатном платье со спущенными рукавами модели удалось подчеркнуть бюст шестого размера и также сделать акцент на тонкой талии. Яркий макияж и простая прическа с распущенными локонами завершили ее образ.

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