Молитва Святій Богородиці-найвідоміша молитва, яка врятувала не одну сотню людей у важких ситуаціях і посилили віру в себе

Якщо опустилися руки, на допомогу завжди прийде віра.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між дружинами І благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Крім того ми писали, що "Отче наш" - це дуже потужна молитва,з якою пов'язано багато таємниць і цікавих фактів

Відзначається, що рядки молитви приховують в собі таємний сенс.

Що стосується мови молитви, то всі найдавніші Тексти молитви" Отче наш", які відомі в наш час, – це Тексти давньогрецьким діалекті койне. У стародавніх рукописах Тексти цієї молитви відрізняються. Як відомо, мовою Ісуса Христа був галілейський діалект арамейської мови, але мовою оригіналу молитва Господня не збереглася.

Відзначається, що Ісус вимовляє текст молитви за різних обставин. В Євангелії від Матвія" Отче наш " входить до складу Нагірної проповіді. А ось у Луки Ісус дарує учням цю молитву у відповідь на пряме прохання "навчити молитися".

Молитву "Отче наш" застосовували з самих ранніх християнських часів. Загальне поширення як головна християнська молитва отримав варіант Євангелія від Матвія.

Нагадавши молитву про термінову допомогу Господа: слова, які допоможуть подолати будь-які проблеми.

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