Молитва Святой Богородице - самая известная молитва, которая спасла не одну сотню людей в трудных ситуациях и усилили веру в себя

Если опустились руки, на помощь всегда придет вера.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Кроме того мы писали , что “Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов

Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.

Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.

Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.

Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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