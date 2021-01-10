Українка на Донбасі героїчно рятувала життя бійців

Про це стало відомо завдяки публікації "72 ОМБр ім. Чорних запорожців " у мережі Facebook.

Дизайнер і художник, витончена і творча жінка. До 2014-го Ольга і подумати не могла, що колись зв'яже своє життя з армією. І чоловік не надто підтримував в її бажанні захищати країну. Мабуть, якби не син, ніколи контракт і не підписала.

"Син брав активну участь у Майдані, потім абияк повернувся до навчання в університеті і ненадовго. Вже в травні 2014-го не витримав, зірвався прямо з університету і пішов на фронт. Тоді зрозуміла, що якщо сидіти вдома-просто з розуму зійду", - ділиться Ольга.

Тому, щоб дурниці в голову не лізли і хоч трохи відволіктися від постійного очікування дзвінків дитини, Ольга приєдналася до волонтерського руху.

Поступово критична потреба у волонтерській допомозі зникала, тому жінка вирішила, що прийшов час від допомоги армії переходити до служби. Зібрала необхідні документи і підписала контракт з артилерійською бригадою.

Пізніше Ольга змінила бригаду на 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, а після зв'язківця батареї стала бойовим медиком.

А у вільний час дівчина грає на гітарі український рок і збирає на позиціях імпровізовані концерти.

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