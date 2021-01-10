Украинка на Донбассе героически спасала жизни бойцов

Об этом стало известно благодаря публикации "72 ОМБр им. Черных Запорожцев" в сети Facebook.

Дизайнер и художник, изящная и творческая женщина. До 2014-го Ольга и подумать не могла, что когда-то свяжет свою жизнь с армией. И муж не слишком поддерживал в ее желании защищать страну. Пожалуй, если бы не сын, никогда контракт и не подписала.

"Сын принимал активное участие в Майдане, потом кое-как вернулся к учебе в университете и ненадолго. Уже в мае 2014-го не выдержал, сорвался прямо из университета и пошел на фронт. Тогда поняла, что если сидеть дома - просто с ума сойду", - делится Ольга.

Поэтому, чтобы глупости в голову не лезли и хоть немного отвлечься от постоянного ожидания звонков ребенка, Ольга присоединилась к волонтерскому движению.

Постепенно критическая потребность в волонтерской помощи исчезала, поэтому женщина решила, что пришло время от помощи армии переходить к службе. Собрала необходимые документы и подписала контракт с артиллерийской бригадой.

Позже Ольга изменила бригаду на 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, а после связиста батареи стала боевым медиком.

А в свободное время девушка играет на гитаре украинский рок и собирает на позициях импровизированные концерты.

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