У родині скандально відомого російського актора Олексія Паніна сталося горе
Як передає Politeka.net з посиланням на "Дни.ру", 5 січня померла мати актора Тетяна Власова. До сьогоднішнього дня про її смерть знали тільки найближчі. Сім'я актора до останнього приховувала це, в соціальних мережах про смерть матері немає ніяких згадок.
Зазначається, що Тетяна Власова була журналістом. Вона довгий час працювала у видавництві «Наука». Свого знаменитого сина жінка завжди підтримувала. Відомо, що саме вона наполягла на тому, щоб Панін вступив до ГІТІС. Правда, актор його так і не закінчив через регулярні проблеми з навчанням.
Як відомо, останнім часом зірка фільму «Жмурки» жив в Іспанії зі своєю донькою Ганною. Мати відвідувала їх до пандемії, але останнім часом не могла приїхати до родичів через закриті кордони. У пресі повідомляють, що зараз актор намагається знайти можливість прилетіти до Москви на похорон матері.
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Варто відзначити, що однією з перших співчуття Олексію Паніну висловила його близька подруга, співачка Лоліта.
«Ми всі, хто любить Льошу, сумуємо разом з ним, оскільки знаємо, як він любив маму, як дбав завжди про неї», – заявила співачка.
До речі, покійну матір Паніна часто плутали з однофамілицею – другою дружиною Армена Джигарханяна, який помер у листопаді 2020 року.
Нагадаємо, що скандальний Панін матом пояснив, чому Єфремова треба терміново відпустити: "Мішу не можна садити!".
Як повідомляла Politeka, Панін приголомшив закликом до росіян.
Також Politeka писала, що Панін покаявся перед Україною за злочини РФ.