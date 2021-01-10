В семье скандально известного российского актера Алексея Панина произошло горе

Как передает Politeka.net со ссылкой на «Дни.ру», 5 января умерла мать актера Татьяна Власова. До сегодняшнего дня о ее смерти знали только самые близкие. Семья актера до последнего скрывала это, в социальных сетях о смерти матери нет никаких упоминаний.

Отмечается, что Татьяна Власова была журналистом. Она долгое время работала в издательстве «Наука». Своего знаменитого сына женщина всегда поддерживала. Известно, что именно она настояла на том, чтобы Панин поступил в ГИТИС. Правда, актер его так и не закончил из-за регулярных отчислений.

Как известно, последнее время звезда фильма «Жмурки» жил в Испании со своей дочкой Анной. Мать навещала их до пандемии, но в последнее время не могла приехать к родственникам из-за закрытых границ. В прессе сообщают, что сейчас актер пытается найти возможность прилететь в Москву на похороны матери.

Стоит отметить, что одной из первых соболезнования Алексею Панину выразила его близкая подруга, певица Лолита.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней», – заявила певица.

Кстати, покойную мать Панина часто путали с однофамилицей – второй женой Армена Джигарханяна, который умер в ноябре 2020 года.

Напомним, что скандальный Панин матом объяснил, почему Ефремова надо срочно отпустить: "Мишу нельзя сажать!".

Как сообщала Politeka, Панин огорошил призывом к россиянам.

Также Politeka писала, что Панин покаялся перед Украиной за преступления РФ.