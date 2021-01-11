Популярний виконавець Макс Барських продовжує захоплювати фанатів знімками з відпочинку

Добірка фотографій з'явилося в особистому мікроблозі співака в Instagram.

Якщо раніше Макс Барських влаштовував фотосесії на території вілли, яку він, мабуть, орендує на відпочинку, то зараз пішли кадри, зроблені в дикій природі.

Так, Макс Барських вирішив скупатися в озері під сильним водоспадом і своїм оголеним торсом заманив українок.

"Обряд оновлення", - пафосно підписав співак нові фотографії у своєму мікроблозі.

Публікація припала до душі десяткам тисяч передплатників артиста. Лайки під фотографіями залишили навіть Ольга Сумська та Леся Нікітюк.

Більш того, передплатникам настільки сподобалася нова фотосесія Макса Барських, що вони почали порівнювати з його з "Аполлоном".

"Космос, так само хочеться", "хороший, красава, всі гріхи змив, тепер хіт за хітом будуть написані", "яка краса", " Вау, де це?", "Ти такий милий", "дельфін", "Аполлон", "Так, я б там теж оновилася", "Макс, Аполлон", "хороший красень, а посмішка чого варта, обожульки", " Офігенсько красиво. Сильно не оновлюйся Барсик, а то не впізнаємо!", "Найбільша енергетична сила саме у водоспадах"," Поклич мене з собою", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Макса Барських запідозрили в спільному відпочинку з Аланом Бадоєвим.

Так, популярний виконавець Макс Барських цього разу позував у відображенні панорамних вікон вілли, де він, мабуть, зупинився на відпочинку.

На фото можна побачити Макса Барських в одному халаті, а позаду музиканта розташований розкішний басейн.

У коментарях також припустили, що Макс Барських може разом з відпочивати з відомим режисером і продюсером Аланом Бадоєвим, який зняв для музиканта кілька кліпів.

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